По словам Ирека Файзуллина, в этом году паводок переживают 28 регионов страны. Наиболее острая ситуация в четырех из них, включая Омскую область.

По словам Ирека Файзуллина, в этом году паводок переживают 28 регионов страны. Наиболее острая ситуация в четырех из них, включая Омскую область.

Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал о паводковой ситуации в регионах страны. В числе субъектов, где стихия развернулась наиболее сильно, федеральный чиновник упомянул Омскую область.

– 28 регионов переживают паводок в текущий период, наиболее остро в Оренбургской области, Курганской, Тюменской и вот сейчас – Омск, - цитирует Файзуллина агентство ТАСС. – Если брать по Оренбургской области, Тюменской и Курганской - у нас 39 тыс. домов [были] подтоплены, в том числе 329 многоквартирных домов и 101 социальный объект.

В Омской области паводку больше всего подвергся самый северный Усть-Ишимский район. Вода в реках Иртыш и Ишим значительно превысила средние многолетние показатели. В настоящее время активно ведется эвакуация населения. Пункты временного размещения граждан работают в Таре, Знаменке, Тевризе и Большеречье. Они обеспечены всем необходимым.