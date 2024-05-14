Жителям населенных пунктов, попавших в зону затопления, лучше переждать стихию в безопасном месте, заявил Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям Усть-Ишимского района, чьи населенные пункты оказались в зоне паводка. Глава региона снова призвал людей эвакуироваться в пункты временного размещения.
– Обращаюсь ко всем жителям населенных пунктов, попавших в зону затопления, с просьбой эвакуироваться в безопасные пункты временного размещения. ПВР, развернутые в Таре, Знаменке, Тевризе и Большеречье, обеспечены всем необходимым, чтобы переждать стихию в безопасности, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.
Уровень воды в Иртыше продолжает расти и уже составляет 931 см. Сейчас ведется эвакуация детей, женщин, пожилых людей, инвалидов. Также укрепляют защитные насыпи вокруг населенных пунктов и электрической подстанции в Усть-Ишиме. Этот объект обеспечивает электроснабжение 35 населенных пунктов района.