Рафаэл Карагезян сам подошел к оперативной группе, которая приехала задерживать его в аэропорт. Его не узнали в лицо.

Рафаэл Карагезян сам подошел к оперативной группе, которая приехала задерживать его в аэропорт. Его не узнали в лицо.

Стали известны новые подробности уголовного дела полковников полиции из Омска, которые обвиняются в убийстве бизнесмена в 2009 году. Некогда высокопоставленные силовики Александр Карасев и Рафаэл Карагезян были задержаны в начале марта, показания на них дал криминальный авторитет Олег Спиридонов, известный как Спиридон.

По его словам, 15 лет назад Карасев и Карагезян вдвоем убили генерального директора ООО «Торговый дом ЖБК» Сергея Вострякова, которому были должны 6 млн рублей. Как уверяет Спиридонов, он лично наблюдал за убийством бизнесмена из автомобиля неподалеку. Защита полицейских полагает, что «свидетель» оговорил их подзащитных, желая отомстить, – Карасев и Карагезян вели уголовные дела, по которым проходил Спиридонов, и участвовали в его задержании. В 2011 году он был приговорен к 16 годам строго режима за участие в убийстве бизнесмена Юрия Супруна и поджоге кафе «Золотая скала», в результате которого погибли 4 человека.

Сын одного из полковников Арташес Карагезян рассказал о дне задержания отца и обыске в его квартире. Полицейский сейчас живет в Москве, преподает в Академии МВД России.

– Все началось рано утром 4 или 5 марта. В шесть утра мне позвонила жена отца, испуганная, в истерике. Она рассказала, что у нее под дверьми какие-то люди – пришли для проведения обыска. Я ей посоветовал не открывать – может быть, это какие-то бандиты, – цитирует Карагезяна-младшего портал НГС55. – В этот момент отец возвращался на самолете из Омска в Москву от своей матери. Его задержали как-то странно. В аэропорту дежурила оперативная группа, которая не узнала его в лицо. Он сам к ним подошел, представился и спросил: «Что происходит?». И после этого его забрали.

Арташес Карагезян полагает, что бизнесмена Вострякова убил сам Спиридонов.

– Мы думаем, что он хочет отомстить за то, что мой отец и Карасев его посадили. Большинство людей со стороны защиты считает: то убийство, в котором обвиняют моего отца и его коллегу, совершил сам Спиридонов. Преступление идентично с тем, за которое он сейчас и отбывает наказание, – заявил сын полковника МВД. – Никто не знает, почему Спиридонов решил сейчас дать показания. Может быть, кто-то использует Спиридонова, чтобы писать эти доносы, – мы не знаем. Он психически неуравновешенный человек и профессиональный лжец.

Нанятые Карасевым и Карагезяном адвокаты пытаются найти информацию о том, что делали их подзащитные в конце октября 2009 года.

– История с алиби тоже сложная. Если бы вам сейчас сказали, что 15 лет назад вы убили человека, и спросили: «Где вы были в момент убийства?». На протяжении этого месяца мы пытались найти хоть какую-то информацию: фотографии, банковские счета, чаты, звонили друзьям, чтобы они что-то попытались вспомнить. Ни в банках, ни в сотовых операторах. Нигде. Никто информацию не даст, – сетует Арташес Карагезян.

В настоящее время полковники МВД находятся в следственном изоляторе. Следующее заседание по их уголовному делу пройдет в начале августа.