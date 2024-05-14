Товар везли из Казахстана, местом происхождения в документах значился Узбекистан, а на маркировочных ярлыках – Кыргызстан.

Товар везли из Казахстана, местом происхождения в документах значился Узбекистан, а на маркировочных ярлыках – Кыргызстан.

На минувших выходных один из перевозчиков дважды пытался ввезти в Омскую область партию цветной капусты, томатов и черешни. Однако оба раза 18,2 тонны товаров из Казахстана не пустили через границу из-за недействительного фитосанитарного сертификата. В документах говорилось, что овощи и ягоды выросли в Узбекистане, а на маркировочных ярлыках значился Кыргызстан.

Первая попытка состоялась 10 мая на фитосанитарном контрольном посту «Черлакский». На следующий день перевозчик попытал счастья на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Ольховка». В итоге за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции перевозчика привлекли к административной ответственности.

Отметим, что в этом году сотрудники Россельхознадзора не пустили в Омскую область 28 транспортных средств с продукцией из Казахстана общим весом более 300 тонн.