Одна будет отправляться на 22 минуты позже основного расписания, а другая – на 10 минут.

Одна будет отправляться на 22 минуты позже основного расписания, а другая – на 10 минут.

С 27 мая по 5 июня в Омской области планируется капремонт железнодорожных путей. В связи с этим изменится расписание двух пригородных поездов. Они будут отправляться позже обычного.

№ 6347/6667 Татарская – Колония – Омск будет отправляться со станции Татарская в 20:28, со станции Колония – в 20:14. Прибытие в Омск планируется в 22:16. То есть расписание сдвинется на 22 минуты.

Расписание электрички № 6555 Московка – Называевская сдвинется на 10 минут. Она будет отправляться с Московки в 10:28, из Омска в 10:48, а на станцию Называевская будет прибывать в 13:33.