Омск-Информ
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·Происшествия

Он не справился с управлением на дороге между селом Осокиным и деревней Павловкой.
Вчера около 18:10 в Оконешниковском районе случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 45-летний водитель мотоцикла «Урал» в районе 2-го км дороги Павловка – Осокино не справился с управлением. Транспорт угодил в кювет и там перевернулся.
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте.
Сотрудники продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.
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·Происшествия

Он не справился с управлением на дороге между селом Осокиным и деревней Павловкой.
Вчера около 18:10 в Оконешниковском районе случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 45-летний водитель мотоцикла «Урал» в районе 2-го км дороги Павловка – Осокино не справился с управлением. Транспорт угодил в кювет и там перевернулся.
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте.
Сотрудники продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.
1054