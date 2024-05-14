В регионе подвели итоги голосования за объекты благоустройства.

В регионе подвели итоги голосования за объекты благоустройства.

В Омской области подвели итоги голосования за объекты благоустройства. Так, жители региона проголосовали за преображение территрии парка пляжа «Центральный-2» от речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе.

В Исилькуле будет благоустроена детская игровая спортивная площадка возле школы № 3, в Калачинске – пешеходная зона по улице Черепова. В Таре преобразится пешеходная зона по улице Ленина от переулка Спартаковского до улицы 40 лет ВЛКСМ, а в поселке Красный Яр Любинского района – пляжно-рекреационная зона на берегу озера Старица.

Все работы на объектах будут проходить в следующем году.