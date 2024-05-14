Мужчина находился на затопленном участке и пошел кормить свою собаку. Однако вскоре пропал. Тревогу забила его жена. На помощь отправились спасатели.

Мужчина находился на затопленном участке и пошел кормить свою собаку. Однако вскоре пропал. Тревогу забила его жена. На помощь отправились спасатели.

В Усть-Ишимском районе сотрудники МЧС продолжают эвакуировать местное население. Кроме того, с затопленных территорий вывозят домашних животных и помогают выносить вещи.

Так, на днях спасатели эвакуировали из затопленного участка в Усть-Ишиме мужчину с собакой. К сотрудникам МЧС, находившимся на дежурстве, подошла женщина и рассказала, что ее супруг ушел кормить собаку и птиц и уже долгое время не выходит на связь. Спасатели сразу же уточнили точный адрес и на моторной лодке выдвинулись к месту. Пришвартовав лодку, они по пояс в воде направились к дому мужчины. Собственник радостно встретил их и, взяв с собой собаку, отправился к плавсредству под чутким сопровождением спасателей.

Отметим, что сейчас уровень воды на Иртыше у села Усть-Ишим составляет 925 сантиметров. Затопленными остаются 398 жилых домов и 734 приусадебных участка.