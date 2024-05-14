Омск-Информ
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·Происшествия

Молодой человек был курьером и приезжал забирать деньги у обманутых пенсионеров.
Советский районный суд рассмотрит уголовное дело 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.
Парень стал участником группировки, которая обманывала пенсионеров. Подельники омича звонили пожилым людям и сообщали о родственниках, которые якобы попали в аварию. Чтобы помочь близким, пенсионеры отдавали все сбережения. Молодой человек был в этой схеме курьером и приезжал забирать деньги.
– В январе 2023 г. от действий указанных лиц пострадали 8 пенсионеров, которым причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей, – рассказали в прокуратуре.
В отношении других преступников уголовное дело было выделено в отдельное производство.
·Происшествия

Молодой человек был курьером и приезжал забирать деньги у обманутых пенсионеров.
Советский районный суд рассмотрит уголовное дело 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.
Парень стал участником группировки, которая обманывала пенсионеров. Подельники омича звонили пожилым людям и сообщали о родственниках, которые якобы попали в аварию. Чтобы помочь близким, пенсионеры отдавали все сбережения. Молодой человек был в этой схеме курьером и приезжал забирать деньги.
– В январе 2023 г. от действий указанных лиц пострадали 8 пенсионеров, которым причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей, – рассказали в прокуратуре.
В отношении других преступников уголовное дело было выделено в отдельное производство.