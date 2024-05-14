Омск-Информ
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·Общество

Власти планируют разработать новые подходы к защите и пересмотреть систему гидроузлов.

В Омской области из-за паводка начали разрабатывать новые подходы к защите местного населения и объектов экономики от наводнений. Власти планируют пересмотреть систему гидроузлов и обновить технологию водоподготовки. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Сегодня, когда север нашей области борется с наводнением, проблема стоит как никогда остро. Как подчеркивают эксперты, риск наводнений будет сохраняться и в будущем. Поэтому сейчас разрабатываем принципиально новые подходы к защите наших жителей и объектов экономики от таких наводнений, – отметил Хоценко.

Отметим, что сейчас уровень Иртыша в Усть-Ишиме достиг 926 см.

·Общество

Власти планируют разработать новые подходы к защите и пересмотреть систему гидроузлов.

В Омской области из-за паводка начали разрабатывать новые подходы к защите местного населения и объектов экономики от наводнений. Власти планируют пересмотреть систему гидроузлов и обновить технологию водоподготовки. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Сегодня, когда север нашей области борется с наводнением, проблема стоит как никогда остро. Как подчеркивают эксперты, риск наводнений будет сохраняться и в будущем. Поэтому сейчас разрабатываем принципиально новые подходы к защите наших жителей и объектов экономики от таких наводнений, – отметил Хоценко.

Отметим, что сейчас уровень Иртыша в Усть-Ишиме достиг 926 см.