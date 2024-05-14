Мужчину собираются обвинить в причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчину собираются обвинить в причинении тяжкого вреда здоровью.

Жители частного сектора на улице Сыропятской обнаружили лежащего на земле мужчину. Они вызвали скорую, которая диагностировала у 50-летнего омича ушибы и травмы головы.

Информацию передали в полицию. Правоохранителям удалось выяснить, что омич пытался поймать машину, чтобы уехать в центр города. Возле него припарковался автомобиль Volkswagen Jetta. Омич попросил женщину-водителя подвезти его, однако получил отказ. В разговор вмешался 41-летний знакомый женщины, он подошел к машине и ударил автостопщика, отчего последний упал и ударился головой. Оба, и женщина, и ее знакомый, покинули место происшествия.

Знакомого омички задержали. Мужчина рассказал, что автостопщик был навязчив, поэтому он применил силу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) ему грозит до 8 лет колонии.