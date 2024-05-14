Сегодня сотрудники различных ведомств должны накормить всех животных в Усть-Ишимском районе. Собак поместят в пункты временного содержания.

Сегодня сотрудники различных ведомств должны накормить всех животных в Усть-Ишимском районе. Собак поместят в пункты временного содержания.

В Усть-Ишимском районе, который сейчас находится в зоне подтопления, продолжают оказывать помощь не только местным жителям, но и животным. Как рассказал министр сельского хозяйства Николай Дрофа, в районе работает ветеринарная служба, Россельхознадзор и Гостехнадзор.

– Вместе с ветеринарной службой, Россельхознадзором и Гостехнадзором обходим дома. Оцениваем состояние животных и обеспечиваем их кормами, – добавил Дрофа.

Кроме того, идет загрузка кормов в мешки, которые будут переданы в населенные пункты для дальнейшего кормления животных.

Сегодня перед сотрудниками Минсельхоза стоит задача обеспечить кормами всех животных района. Это не только сельскохозяйственные животные, но и собаки. После того как псы получат еду, их разместят в пункты временного содержания, откуда хозяева смогут позже забрать четвероногих.