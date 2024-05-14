Мужчины договаривались с владельцами авто о продаже их транспорта, но в итоге просто похищали машины.

Мужчины договаривались с владельцами авто о продаже их транспорта, но в итоге просто похищали машины.

Омские полицейские обнаружили автосалон, в котором обманывали клиентов. Объект находился в Советском округе. Директор и работник компании искали в интернете объявления о продаже автомобилей и договаривались о встрече с владельцами. После с ними заключались агентские договоры, по которым автосалон брал на себя обязанность продать машину и перечислить деньги на счет владельца или выдать наличными.

Однако преступники не соблюдали договоренность и похищали переданные им авто. Такие схемы они проворачивали с октября 2023 года по март текущего года.

– Завладев автомобилем клиента, фигуранты под различными предлогами отсрочивали момент выплаты ему денег от продажи машины: сначала сообщали, что никак не могут подыскать покупателя, затем – что покупатель сделал возврат, позже даже направляли гарантийное письмо с обещанием в скором времени перевести деньги вместе с компенсацией за ожидание, но в итоге свои обязательства так и не исполняли, – рассказали в полиции.

Пострадали от действий мошенников более 50 человек. Теперь на представителей автосалона заведено уголовное дело, на время следствия они помещены в СИЗО.