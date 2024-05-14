Парень изнасиловал и убил школьницу, за что провел в колонии 9,5 лет. А после того, как он вернулся в домой, сельчанину отомстили.

Парень изнасиловал и убил школьницу, за что провел в колонии 9,5 лет. А после того, как он вернулся в домой, сельчанину отомстили.

Вечером 5 мая в селе Сибирское Русско-Полянского района нашли труп 25-летнего местного жителя. На теле, которое лежало рядом с домом, имелись раны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователям удалось выяснить, что к преступлению причастны ранее судимые односельчане. Обоих мужчин задержали и заключили под стражу. По версии следствия, 42-летний мужчина поссорился с парнем, а потом вместе с другом пришел отомстить. Парня избили кочергой и ломом, отчего тот умер.

Как сообщают РИА Новости , погибший около месяца назад вернулся из колонии, где провел 9,5 лет за убийство 6-летней девочки. В 2014 году он, будучи 15-летним подростком, заманил ее в лес, изнасиловал и задушил шнурком от крестика. Парня поймали на следующий день. Он полностью признал вину.

Причиной конфликта, по данным издания, стало как раз то, что парень вернулся в село.