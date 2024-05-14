Чаще всего о желании уйти из найма заявляют представители сферы маркетинга, юристы, строители и работники сферы продаж.

Чаще всего о желании уйти из найма заявляют представители сферы маркетинга, юристы, строители и работники сферы продаж.

Эксперты hh.ru выяснили, что 7 % жителей страны работают «на себя», имеют ИП или оформлены как самозанятые. При этом около 20 % россиян отмечают, что больше не будут трудиться в найме в случае, если им придется уйти со своей работы.

Больше всего желающих стать фрилансерами оказалось в Краснодарском крае (33 %), Самарской области (32 %) и Омской области (27 %).

Чаще всего о желании уйти из найма заявляют представители сферы маркетинга, юристы, строители и работники сферы продаж.