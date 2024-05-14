Омск-Информ
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·Отдых и туризм

В отпуск предстоящим летом планируют пойти более 80 % жителей области.
Этим летом более 60 % жителей Омской области собираются отправиться в путешествие по России. Еще 12 % признались, что будут проводить отпуск на даче, 9 % поедут на отдых за границу, столько же омичей потратят отпуск на ремонт в своем жилье, выяснили эксперты «Зарплаты.ру».
Самым популярным местом для проведения отпуска у омичей стал Алтай. На втором месте расположился Санкт-Петербург, далее идет Сочи. Также некоторые жители региона отправятся в путешествие на Байкал, в Анапу, Москву, Казань и Крым.
В отпуск предстоящим летом планируют пойти более 80 % жителей области.
·Отдых и туризм

В отпуск предстоящим летом планируют пойти более 80 % жителей области.
Этим летом более 60 % жителей Омской области собираются отправиться в путешествие по России. Еще 12 % признались, что будут проводить отпуск на даче, 9 % поедут на отдых за границу, столько же омичей потратят отпуск на ремонт в своем жилье, выяснили эксперты «Зарплаты.ру».
Самым популярным местом для проведения отпуска у омичей стал Алтай. На втором месте расположился Санкт-Петербург, далее идет Сочи. Также некоторые жители региона отправятся в путешествие на Байкал, в Анапу, Москву, Казань и Крым.
В отпуск предстоящим летом планируют пойти более 80 % жителей области.