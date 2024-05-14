Такую инициативу будет рассматривать Госдума.
Депутаты Госдумы захотели ввести беспроцентную ипотеку для молодых семей. Такую инициативу предложила фракциея «Справедливая Россия — За правду».
- Наличие жилого помещения — одна из основных предпосылок молодых семей к рождению ребенка, наиболее востребованное социальное благо, о чем свидетельствует популярность принимаемых государством мер в этой сфере, — сказано в документе, сообщают «Известия».
Отмечается, что молодые семьи не обладают достаточными накоплениями, чтобы приобрести жилье. При этом они имеют в потенциале растущий доход.
- Молодым многодетным семьям мы предлагаем давать беспроцентные жилищные ссуды со сроком погашения до 25 лет. При этом молодой будет считаться семья, имеющая одного и более детей до 18 лет, в которой возраст родителей не превышает 35 лет, — отметил депутат Сергей Миронов.
Ранее президент Владимир Путин дал поручение обеспечить россиян жильем площадью не меньше 33 кв. м на человека к 2030 году.