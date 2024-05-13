Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Топ-менеджер возглавляет это акционерное общество с 2013 года. Последний раз его полномочия продлялись три года назад.

23 мая состоится заседание совета директоров АО «Омскоблгаз», на котором планируется прекратить полномочия генерального директора Евгения Еловика и выбрать нового руководителя предприятия.

Еловик работает в этом качестве с 2013 года, сообщают «Коммерческие вести». В последний раз его полномочия продлялись три года назад, в мае 2021-го.

Помимо АО «Омскоблгаз», Евгений Еловик работает гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

·Экономика/Бизнес

Топ-менеджер возглавляет это акционерное общество с 2013 года. Последний раз его полномочия продлялись три года назад.

23 мая состоится заседание совета директоров АО «Омскоблгаз», на котором планируется прекратить полномочия генерального директора Евгения Еловика и выбрать нового руководителя предприятия.

Еловик работает в этом качестве с 2013 года, сообщают «Коммерческие вести». В последний раз его полномочия продлялись три года назад, в мае 2021-го.

Помимо АО «Омскоблгаз», Евгений Еловик работает гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Омск».