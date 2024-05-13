В результате этих происшествий пострадали 34 человека, погибли четверо. Работы у бригад скорой помощи было немало.

В результате этих происшествий пострадали 34 человека, погибли четверо. Работы у бригад скорой помощи было немало.

Минздрав Омской области обнародовал данные о работе скорой помощи в длинные выходные с 9 по 12 мая включительно. Как сообщили в ведомстве, бригады неотложки выезжали на 25 ДТП и 30 пожаров.

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 32 человека, 20 из них были госпитализированы, двое погибли. Столько же людей погибли в результате пожаров. В огне пострадали два человека.

– На помощь пациентам медики не только выезжали, но и отправлялись вертолетом. Так, анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист областной больницы вылетали в Русско-Полянскую ЦРБ за пациентом с острым коронарным синдромом, его доставили в КМСЧ № 9, – отметили в Минздраве.

Добавим, что только в Омске служба скорой помощи ежедневно обслуживает сотни вызовов. В период роста респираторных заболеваний количество вызовов может превышать тысячу в сутки.