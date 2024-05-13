Омск-Информ
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·Общество

Вылет воздушного судна должен был состояться 13 мая в 21:25.
На онлайн-табло омского аэропорта появилась информация о задержке рейса в Астану. Вылет самолета должен был состояться 13 мая в 21:25, однако теперь он намечен на 6 часов 10 минут 14 мая.
Авиаперевозчиком, совершающим рейс, является «Казах Эйр». Причина задержки рейса не уточняется.
·Общество

Вылет воздушного судна должен был состояться 13 мая в 21:25.
На онлайн-табло омского аэропорта появилась информация о задержке рейса в Астану. Вылет самолета должен был состояться 13 мая в 21:25, однако теперь он намечен на 6 часов 10 минут 14 мая.
Авиаперевозчиком, совершающим рейс, является «Казах Эйр». Причина задержки рейса не уточняется.