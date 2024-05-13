Омск-Информ
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·Происшествия

С возгораниями боролись в Омском, Крутинском, Тарском, Муромцевском и Колосовском районах.
За прошедшие длинные выходные в Омской области произошло 10 лесных пожаров. С возгораниями боролись в Омском, Крутинском, Тарском, Муромцевском и Колосовском районах.
– С пожарами боролись более 50 работников лесопожарных станций лесхозов, и еще 25 человек лесоводы привлекали дополнительно. При тушении задействовали 23 единицы техники: трактора, автомобили, пожарные автоцистерны, – рассказали в ГУ лесного хозяйства Омской области.
В настоящее время в области установился 3-й класс пожарной опасности из-за погодных условий. Этот класс опасности относится к средним – возгорания могут легко возникнуть и быстро распространиться по территории.
При обнаружении пожара в лесах необходимо обращаться по телефону: 8 (800)100-94-00.
·Происшествия

С возгораниями боролись в Омском, Крутинском, Тарском, Муромцевском и Колосовском районах.
За прошедшие длинные выходные в Омской области произошло 10 лесных пожаров. С возгораниями боролись в Омском, Крутинском, Тарском, Муромцевском и Колосовском районах.
– С пожарами боролись более 50 работников лесопожарных станций лесхозов, и еще 25 человек лесоводы привлекали дополнительно. При тушении задействовали 23 единицы техники: трактора, автомобили, пожарные автоцистерны, – рассказали в ГУ лесного хозяйства Омской области.
В настоящее время в области установился 3-й класс пожарной опасности из-за погодных условий. Этот класс опасности относится к средним – возгорания могут легко возникнуть и быстро распространиться по территории.
При обнаружении пожара в лесах необходимо обращаться по телефону: 8 (800)100-94-00.