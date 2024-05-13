Парень забрал деньги у пенсионерки и перевел их на указанные счета, однако ошибся в реквизитах. Это разозлило его «работодателей».

Парень забрал деньги у пенсионерки и перевел их на указанные счета, однако ошибся в реквизитах. Это разозлило его «работодателей».

Омский районный суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, студент вуза нашел объявление в интернете о подработке и стал участником мошеннической схемы. Его подельники-кураторы позвонили 89-летней пенсионерке и сообщили, что ее родственница якобы попала в ДТП. Для помощи пожилая женщина решила отдать неизвестным 70 тыс. рублей. Молодой человек выступил в роли курьера и забрал деньги у старушки.

Парень оставил себе небольшую часть денег, а остальное перевел на указанные счета, однако ошибся в реквизитах. Мошенникам это не понравилось, они сами позвонили пенсионерке и рассказали, что она стала жертвой обмана. При этом преступники сообщили женщине личные данные парня.

Молодой человек раскаялся и возместил причиненный ущерб. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.