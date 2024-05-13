Предстоящая ремонтная кампания в Омском водоканале должна значительно улучшить состояние сетей водоснабжения и водоотведения.

Предстоящая ремонтная кампания в Омском водоканале должна значительно улучшить состояние сетей водоснабжения и водоотведения.

Летняя ремонтная кампания в Омском водоканале обещает быть весьма интенсивной и продуктивной. По словам заместителя генерального директора по производству Сергея Голиченко, в этом году запланировано выделить 477 млн рублей на ремонтные работы и подготовку сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду. Одной из основных задач специалистов будет обновление трубопроводов, простирающихся на семь километров во всех районах города. Это позволит обеспечить более надежное водоснабжение и улучшить качество воды для жителей Омска. Кроме того, планируется промывка и очистка 309 км канализационных сетей, что способствует более эффективному функционированию системы водоотведения. Важным аспектом работы коммунального предприятия является также подготовка к зимнему периоду. Водозаборные и очистные сооружения будут подвергнуты соответствующей подготовке, чтобы обеспечить их эффективную работу даже при низких температурах. Более тысячи единиц оборудования на сооружениях водоподготовки, очистки сточных вод и насосных станциях также будут отремонтированы, а насосная техника и запорная арматура будут подготовлены к работе в зимних условиях. В прошлом году водоканал уже успешно обновил участок водовода в Старом Кировске протяженностью 1000 метров, и в текущем году планируется продолжить реконструкцию трубопровода и санацию еще 1000 метров. Кроме того, проектно-изыскательские работы запланированы на канализационном коллекторе на улице 20 лет РККА от улицы 3 Разъезд до улицы 25-й Линии.

– На сооружениях канализации капитально отремонтируем здание решеток главной насосной станции № 3, здание склада жидкого хлора и здание цеха механического обезвоживания сырого осадка. В главном офисе уже ведется ремонт помещений коммерческой дирекции. Кроме этого, в летний период водолазы предприятия обследуют дюкеры, проложенные под руслом Иртыша и Оми, также выполним чистку и откачку береговых камер дюкерных переходов, – говорит Сергей Голиченко.

В итоге летняя ремонтная кампания в Омском водоканале обещает значительно улучшить состояние сетей водоснабжения и водоотведения, а также обеспечить более надежное и качественное обслуживание жителей города. Инвестиции в ремонтные работы и подготовку к зимнему периоду позволят создать более устойчивую и эффективную систему водоснабжения и водоотведения в Омске.