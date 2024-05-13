Омск-Информ
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·Происшествия

Троих пострадавших пришлось госпитализировать.
В региональном Минздраве рассказали об авариях с участием велосипедистов и мотоциклистов. С начала мая в таких происшествиях пострадали 9 человек, в том числе 5 детей. Троих пострадавших пришлось госпитализировать.
– Всех нас на прошлых длинных выходных потрясла трагедия в Калачинском районе. 1 мая десятилетний мальчик мгновенно погиб в результате падения с мотороллера. Бригада медиков была на месте за 15 минут, но, увы, оставалось только констатировать непоправимое. Большое горе, нет слов, – отметили в ведомстве.
Жителей региона просят соблюдать правила дорожного движения, а автомобилистов еще и скоростной режим.
·Происшествия

Троих пострадавших пришлось госпитализировать.
В региональном Минздраве рассказали об авариях с участием велосипедистов и мотоциклистов. С начала мая в таких происшествиях пострадали 9 человек, в том числе 5 детей. Троих пострадавших пришлось госпитализировать.
– Всех нас на прошлых длинных выходных потрясла трагедия в Калачинском районе. 1 мая десятилетний мальчик мгновенно погиб в результате падения с мотороллера. Бригада медиков была на месте за 15 минут, но, увы, оставалось только констатировать непоправимое. Большое горе, нет слов, – отметили в ведомстве.
Жителей региона просят соблюдать правила дорожного движения, а автомобилистов еще и скоростной режим.