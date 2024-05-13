В квартире, где находился ребенок, произошел пожар.
Днем 9 мая в доме № 10а на проспекте Королева произошел пожар, в котором погиб 7-летний мальчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительной причине, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Мальчик был дома один.
Как сообщает Следственный комитет, ребенка вытащили из квартиры еще живым, но спасти его не удалось. Мальчик скончался от острого отравления угарным газом в автомобиле скорой медицинской помощи.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По факту случившегося организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.