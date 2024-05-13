В Омске открываются площадки, на которых будет вестись прием вещей первой необходимости, продуктов питания с длительными сроками хранения и средств гигиены.

В Омске открываются площадки, на которых будет вестись прием вещей первой необходимости, продуктов питания с длительными сроками хранения и средств гигиены.

Мэрия Омска решила помочь в борьбе с паводком на севере региона. Мэр Сергей Шелест поручил своим заместителям оказывать содействие коллегам из областного правительства.

Омичи также могут помочь пострадавшим землякам. В Омске откроются сразу несколько площадок, на которых будет вестись прием вещей первой необходимости, продуктов питания с длительными сроками хранения и средств гигиены.

Такие площадки разместятся по адресам: