Омск-Информ
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·Общество

В Омске открываются площадки, на которых будет вестись прием вещей первой необходимости, продуктов питания с длительными сроками хранения и средств гигиены.
Мэрия Омска решила помочь в борьбе с паводком на севере региона. Мэр Сергей Шелест поручил своим заместителям оказывать содействие коллегам из областного правительства.
Омичи также могут помочь пострадавшим землякам. В Омске откроются сразу несколько площадок, на которых будет вестись прием вещей первой необходимости, продуктов питания с длительными сроками хранения и средств гигиены.
Такие площадки разместятся по адресам: 
  • проспект Мира, 35б, тел. (3812)22-18-30;
  • улица Б. Хмельницкого, 132, тел. (3812)36-48-23.
·Общество

В Омске открываются площадки, на которых будет вестись прием вещей первой необходимости, продуктов питания с длительными сроками хранения и средств гигиены.
Мэрия Омска решила помочь в борьбе с паводком на севере региона. Мэр Сергей Шелест поручил своим заместителям оказывать содействие коллегам из областного правительства.
Омичи также могут помочь пострадавшим землякам. В Омске откроются сразу несколько площадок, на которых будет вестись прием вещей первой необходимости, продуктов питания с длительными сроками хранения и средств гигиены.
Такие площадки разместятся по адресам: 
  • проспект Мира, 35б, тел. (3812)22-18-30;
  • улица Б. Хмельницкого, 132, тел. (3812)36-48-23.