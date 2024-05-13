Преступление произошло в Кемеровской области. Омич избил оппонента, а потом по просьбе хозяйки квартиры вывел его на лестницу, где бедолага умер.

Преступление произошло в Кемеровской области. Омич избил оппонента, а потом по просьбе хозяйки квартиры вывел его на лестницу, где бедолага умер.

В Кемеровской области вынесли приговор 41-летнему уроженцу Омска. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Преступление произошло в январе 2024 года в городе Юрга. Омич пришел в гости к женщине. Там у него возник конфликт с 49-летним незнакомцем. Житель Омска несколько раз ударил оппонента по голове руками и ногами.

– После этого по просьбе хозяйки квартиры вывел потерпевшего на лестничную площадку, где спустя непродолжительное время наступила его смерть, причиной которой явилась закрытая черепно-мозговая травма, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кузбассу.

Омича задержали и заключили под стражу, где он дожидался суда и приговора. Свою вину он признал и активно сотрудничал со следствием.

Суд приговорил омича к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.