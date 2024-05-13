Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Затем на пострадавшего наехала еще одна машина.

Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Затем на пострадавшего наехала еще одна машина.

Советский районный суд Омска рассмотрел уголовное дело 30-летнего местного жителя. Он был признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».

Происшествие произошло 2 октября прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль «БМВ-5231». На проспекте Мира между остановками «Завод Металлист» и «ЗСЖБ-5» он не заметил человека, который шел по проезжей части и сбил его. При этом автомобилист превысил допустимую скорость.

Омич не стал помогать пострадавшему и решил скрыться с места ДТП. После этого сбитого мужчину переехал другой автомобиль. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.

– Вину в совершении преступления водитель признал полностью, возместил родителям погибшего материальные затраты на погребение. При вынесении приговора суд принял во внимание наличие у виновного на иждивении троих малолетних детей, а также мнение потерпевших, просивших не назначать строгое наказание, – рассказали в областной прокуратуре.

Суд приговорил омича к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на 2,5 года и обязали выплатить родственникам погибшего 2 млн рублей.

Прокуратура намерена подать апелляцию на приговор.