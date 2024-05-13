Накануне разметка появилась на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого.

Накануне разметка появилась на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого.

В Омске продолжают работы по нанесению разметки на дороги. Часть из них подрядчики выполняют в рамках гарантийных обязательств, также в работах задействованы сотрудники «Транссигнала».

Разметку на дороги стараются наносить ночью, чтобы не создавать заторы. Накануне разметка появилась на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого.

Сегодня работы проходят на Красноярском тракте и возле учебных заведений.