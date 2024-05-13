Омск-Информ
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·Авто

Накануне разметка появилась на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого.
В Омске продолжают работы по нанесению разметки на дороги. Часть из них подрядчики выполняют в рамках гарантийных обязательств, также в работах задействованы сотрудники «Транссигнала».
Разметку на дороги стараются наносить ночью, чтобы не создавать заторы. Накануне разметка появилась на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого.
Сегодня работы проходят на Красноярском тракте и возле учебных заведений.
·Авто

Накануне разметка появилась на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого.
В Омске продолжают работы по нанесению разметки на дороги. Часть из них подрядчики выполняют в рамках гарантийных обязательств, также в работах задействованы сотрудники «Транссигнала».
Разметку на дороги стараются наносить ночью, чтобы не создавать заторы. Накануне разметка появилась на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого.
Сегодня работы проходят на Красноярском тракте и возле учебных заведений.