Омск-Информ
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·Общество

Мэр Сергей Шелест сообщил, что отопление начали отключать и в домах омичей, и на объектах социальной сферы.
В Омске начали отключать отопление. Тепло будет пропадать в многоэтажках, муниципальных предприятиях и объектах социальной сферы.
– На качество подачи горячей воды окончание отопительного сезона не повлияет. Теперь нам предстоит провести серьезную ремонтную кампанию на сетях АО ТК, – отметил мэр Сергей Шелест.
Кроме того, градоначальник поручил главе «Тепловой компании» обратить внимание на «раскопки» на территории города.
·Общество

Мэр Сергей Шелест сообщил, что отопление начали отключать и в домах омичей, и на объектах социальной сферы.
В Омске начали отключать отопление. Тепло будет пропадать в многоэтажках, муниципальных предприятиях и объектах социальной сферы.
– На качество подачи горячей воды окончание отопительного сезона не повлияет. Теперь нам предстоит провести серьезную ремонтную кампанию на сетях АО ТК, – отметил мэр Сергей Шелест.
Кроме того, градоначальник поручил главе «Тепловой компании» обратить внимание на «раскопки» на территории города.