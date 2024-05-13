Уровень воды в районе Усть-Ишима за сутки поднялся еще на 18 сантиметров.

Уровень воды в районе Усть-Ишима за сутки поднялся еще на 18 сантиметров.

Вода в Иртыше на севере Омской области продолжает пребывать. За сутки уровень Иртыша в районе Усть-Ишима поднялся еще на 18 см и теперь составляет 911 см. Об этом сообщает телеграм-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

Критическая отметка в районе Усть-Ишима составляет 820 см. Получается, что сейчас она превышена почти на метр.

Ничего хорошего в ближайшее время на севере Омской области не ждут. Сегодня глава Тарского района Евгений Лысаков сообщил, что уровень Иртыша будет подниматься до конца мая, а возможно, и до начала июня.