Омск-Информ
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·Общество

Людей эвакуировали в Тару, Тевриз, Большеречье и Знаменку.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, который вчера весь день работал в Усть-Ишимском районе, сообщил, что уровень воды в Иртыше растет. Людей из затопленных сел и деревень продолжают эвакуировать.

– Вчера в безопасные пункты временного размещения в Таре, Тевризе, Знаменке и Большеречье эвакуировали 450 человек. В первую очередь это дети, женщины, пожилые люди, а также маломобильные граждане. Работа по эвакуации жителей продолжается, – сообщил Хоценко.

На затопленных территориях продолжают работать сотрудники МЧС, а полицейские патрулируют территорию. На севере Омской области продолжает работать зампред правительства Алексей Ромахин.

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·Общество

Людей эвакуировали в Тару, Тевриз, Большеречье и Знаменку.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, который вчера весь день работал в Усть-Ишимском районе, сообщил, что уровень воды в Иртыше растет. Людей из затопленных сел и деревень продолжают эвакуировать.

– Вчера в безопасные пункты временного размещения в Таре, Тевризе, Знаменке и Большеречье эвакуировали 450 человек. В первую очередь это дети, женщины, пожилые люди, а также маломобильные граждане. Работа по эвакуации жителей продолжается, – сообщил Хоценко.

На затопленных территориях продолжают работать сотрудники МЧС, а полицейские патрулируют территорию. На севере Омской области продолжает работать зампред правительства Алексей Ромахин.

1208