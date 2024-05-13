За три месяца этого года было проверено 23 организации, в обороте которых есть рыба и морепродукты.

За три месяца этого года было проверено 23 организации, в обороте которых есть рыба и морепродукты.

Региональный Роспотребнадзор опубликовал итоги проверок предприятий, в обороте которых находится рыба и морепродукты. За три месяца этого года было проверено 23 подобные организации. Нарушения выявили на одном объекте.

– Проведено 89 профилактических мероприятий в рамках Федерального закона № 248-ФЗ: информирование – 1, объявление предостережения – 15, консультирование – 7, профилактические визиты – 66. Отобрано и исследовано 44 пробы рыбной продукции, все пробы соответствовали обязательным требованиям, – рассказали в областной прокуратуре.

За три месяца омичи направили в ведомство 15 жалоб на качество рыбной продукции. После их рассмотрения 15 хозяйствующих субъекта получили предостережения о недопустимости обязательных требований.