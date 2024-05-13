Метеозависимые люди могут испытывать недомогания с утра и до позднего вечера.

Метеозависимые люди могут испытывать недомогания с утра и до позднего вечера.

Накануне весь день в Омске наблюдались магнитная буря. Они достигали уровня G4 (очень сильная буря) и G5 (экстремально сильная буря). Пик бури пришелся на 15:00-18:00.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 13 мая, буря ожидается снова. Она будет немного слабее — уровня G2 (средняя буря) и G3 (сильная буря). Она начнется в 00:00 и продлится до 21:00.

Бури также ожидаются в конце мая и начале июня.