На 14 мая запустят 134 дополнительные единицы транспорта, не считая частных маршрутов.

На 14 мая запустят 134 дополнительные единицы транспорта, не считая частных маршрутов.

Во вторник, 14 мая, на Радоницу, запустят 134 дополнительных муниципальных автобуса до городских кладбищ. Всего в этот день с 8 до 20 часов предполагается выпустить в линию 155 единиц транспорта от муниципального «Пассажирского предприятия № 8» до всех 23 городских кладбищ. Это не учитывая частных маршрутов по этим направлениям.

Отметим, что с 8 мая транспорт уже ездит до мест погребения, чтобы омичи могли навести порядок на могилах близких. Так, с остановок ДК «Железнодорожник», ПО «Иртыш» и ул. Лобкова автобусы отправятся до Ново-Южного кладбища. От улицы Лобкова можно добраться до Черемуховского кладбища. К Ново-Кировскому и Западному кладбищам общественный транспорт поедет от улицы Бударина и от поселка Солнечного. До Северо-Восточного кладбища можно доехать от улиц Бударина, 21-й Амурской и ДК им. Малунцева. С остановок ПО им. Баранова и улицы Гашека автобусы последуют до Юго-Восточного кладбища.