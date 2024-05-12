На 14 мая запустят 134 дополнительные единицы транспорта, не считая частных маршрутов.
Во вторник, 14 мая, на Радоницу, запустят 134 дополнительных муниципальных автобуса до городских кладбищ. Всего в этот день с 8 до 20 часов предполагается выпустить в линию 155 единиц транспорта от муниципального «Пассажирского предприятия № 8» до всех 23 городских кладбищ. Это не учитывая частных маршрутов по этим направлениям.
Отметим, что с 8 мая транспорт уже ездит до мест погребения, чтобы омичи могли навести порядок на могилах близких. Так, с остановок ДК «Железнодорожник», ПО «Иртыш» и ул. Лобкова автобусы отправятся до Ново-Южного кладбища. От улицы Лобкова можно добраться до Черемуховского кладбища. К Ново-Кировскому и Западному кладбищам общественный транспорт поедет от улицы Бударина и от поселка Солнечного. До Северо-Восточного кладбища можно доехать от улиц Бударина, 21-й Амурской и ДК им. Малунцева. С остановок ПО им. Баранова и улицы Гашека автобусы последуют до Юго-Восточного кладбища.