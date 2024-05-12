Омск-Информ
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·Общество

На место подтопления выехало дополнительное подкрепление из 53 сотрудников МЧС на двух единицах техники.

Сотрудники МЧС по Омской области вместе с правительством региона и полицейскими работают на местах подтопления в Усть-Ишимском районе Омской области. Спасатели эвакуируют людей, отслеживают ситуацию, укрепляют защитную насыпь и патрулируют территории. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово по состоянию на 12 мая составил 1630 см.

Из Омска сегодня выехало подкрепление: 52 сотрудника МЧС России на двух единицах техники. Задействованы 19 единиц техники и 5 плавательных средств. Для отслеживания подтопления применяются два беспилотных летательных аппарата.

Всего в Усть-Ишимском муниципальном районе остаются затопленными порядка 317 домов и  467 придомовых территорий. Самая сложная ситуация  в деревнях Ашеваны и Эбаргуль.

·Общество

На место подтопления выехало дополнительное подкрепление из 53 сотрудников МЧС на двух единицах техники.

Сотрудники МЧС по Омской области вместе с правительством региона и полицейскими работают на местах подтопления в Усть-Ишимском районе Омской области. Спасатели эвакуируют людей, отслеживают ситуацию, укрепляют защитную насыпь и патрулируют территории. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово по состоянию на 12 мая составил 1630 см.

Из Омска сегодня выехало подкрепление: 52 сотрудника МЧС России на двух единицах техники. Задействованы 19 единиц техники и 5 плавательных средств. Для отслеживания подтопления применяются два беспилотных летательных аппарата.

Всего в Усть-Ишимском муниципальном районе остаются затопленными порядка 317 домов и  467 придомовых территорий. Самая сложная ситуация  в деревнях Ашеваны и Эбаргуль.