На место подтопления выехало дополнительное подкрепление из 53 сотрудников МЧС на двух единицах техники.

На место подтопления выехало дополнительное подкрепление из 53 сотрудников МЧС на двух единицах техники.

Сотрудники МЧС по Омской области вместе с правительством региона и полицейскими работают на местах подтопления в Усть-Ишимском районе Омской области. Спасатели эвакуируют людей, отслеживают ситуацию, укрепляют защитную насыпь и патрулируют территории. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово по состоянию на 12 мая составил 1630 см.

Из Омска сегодня выехало подкрепление: 52 сотрудника МЧС России на двух единицах техники. Задействованы 19 единиц техники и 5 плавательных средств. Для отслеживания подтопления применяются два беспилотных летательных аппарата.

Всего в Усть-Ишимском муниципальном районе остаются затопленными порядка 317 домов и 467 придомовых территорий. Самая сложная ситуация в деревнях Ашеваны и Эбаргуль.