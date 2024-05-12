Омск-Информ
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·Общество

Служители Фемиды будут работать в Кировском, Октябрьском и Центральном судах Омска.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в районных судах Омска. Так, в Кировском районном суде назначена Ирина Кравченко, в Октябрьском районном суде – Наталья Васина, а Центральном суде – Вероника Брэдгауэр.

Ранее президент назначил в омские суды четырех человек: Жанна Кудрина и Галина Пархоменко стали судьями Омского областного суда, Мария Камышова – Советского районного суда, а Евгений Мосолов – Центрального районного суда.

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·Общество

Служители Фемиды будут работать в Кировском, Октябрьском и Центральном судах Омска.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в районных судах Омска. Так, в Кировском районном суде назначена Ирина Кравченко, в Октябрьском районном суде – Наталья Васина, а Центральном суде – Вероника Брэдгауэр.

Ранее президент назначил в омские суды четырех человек: Жанна Кудрина и Галина Пархоменко стали судьями Омского областного суда, Мария Камышова – Советского районного суда, а Евгений Мосолов – Центрального районного суда.

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