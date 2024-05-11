Омский боец одержал довольно легкую победу над соперником из Казахстана. После этого поединка Александр Шлеменко неожиданно узнал одного из своих ближайших соперников.

Омский боец одержал довольно легкую победу над соперником из Казахстана. После этого поединка Александр Шлеменко неожиданно узнал одного из своих ближайших соперников.

Сегодня в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 19, главным событием которого стал бой омича Александра Шлеменко против соперника из Алма-Аты Куата Хамитова.

Зрелищным этот поединок не получился. Шлеменко пытался наносить удары в стойке, но его соперник постоянно убегал, избегая этих ударов. Хамитов пытался перевести поединок в партер, но и там не был особо активен и постоянно прятался. «Шторм» бил локтями, но ему ни разу не удалось выйти на болевой или удушающий прием. А в конце боя выяснилось, что омский боец еще и заработал рассечение.

Но исход поединка был очевидным. Судьи единогласно отдали победу Александру Шлеменко. Сам победитель после боя дал понять, что держал в голове свой следующий поединок, который состоится уже 1 июня в Омске против американца Кёртиса Миллендера на турнире SFC 10.

После сегодняшнего поединка произошло неожиданное событие. В октагон поднялся известный российский боец Валерий Мясников, который вызвал Шлеменко на бой. «Шторм», похоже, слегка опешил и принял вызов. Когда состоится этот поединок, пока неизвестно.