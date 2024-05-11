Омский боец одержал довольно легкую победу над соперником из Казахстана. После этого поединка Александр Шлеменко неожиданно узнал одного из своих ближайших соперников.
Сегодня в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 19, главным событием которого стал бой омича Александра Шлеменко против соперника из Алма-Аты Куата Хамитова.
Зрелищным этот поединок не получился. Шлеменко пытался наносить удары в стойке, но его соперник постоянно убегал, избегая этих ударов. Хамитов пытался перевести поединок в партер, но и там не был особо активен и постоянно прятался. «Шторм» бил локтями, но ему ни разу не удалось выйти на болевой или удушающий прием. А в конце боя выяснилось, что омский боец еще и заработал рассечение.
Но исход поединка был очевидным. Судьи единогласно отдали победу Александру Шлеменко. Сам победитель после боя дал понять, что держал в голове свой следующий поединок, который состоится уже 1 июня в Омске против американца Кёртиса Миллендера на турнире SFC 10.
После сегодняшнего поединка произошло неожиданное событие. В октагон поднялся известный российский боец Валерий Мясников, который вызвал Шлеменко на бой. «Шторм», похоже, слегка опешил и принял вызов. Когда состоится этот поединок, пока неизвестно.