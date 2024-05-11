В понедельник столбик термометра может подняться до +26 °. Правда, потом снова похолодает.

В понедельник столбик термометра может подняться до +26 °. Правда, потом снова похолодает.

По прогнозам синоптиков, в Омской области в ближайшие пару дней значительно потеплеет. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, завтра, 12 мая, температура воздуха в регионе будет составлять +17…+22 градуса. Прогнозируется небольшой дождь и местами гроза.

В первый рабочий день после длинных выходных станет еще теплее. Столбик термометра днем 13 мая будет держаться на отметке 21–26 градусов выше нуля. Предполагается кратковременный дождь, местами гроза и возможен град.

Но уже 14 мая в регионе снова похолодает. В ночь на вторник прогнозируется +7…+12 градусов, а днем будет всего лишь от +12 до +17. Во вторник также не обойдется без кратковременного дождя, а в отдельных районах будет гроза.

Ветер все три ближайших дня будет держаться в пределах 7–13 м/с.