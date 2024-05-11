Подросток обратился к врачам с кашлем, а у него выявили аллергический бронхолегочный аспергиллез.

Подросток обратился к врачам с кашлем, а у него выявили аллергический бронхолегочный аспергиллез.

Омские медики выявили редкую дыхательную патологию у ребенка, за что были отмечены в первого Национального конгресса по наследственным заболеваниям легких с международным участием в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Они заняли почетное третье место.

— Мы представили клинический случай, пациента, 13 лет, (диагноз муковисцидоз выставлен по неонатальному скринингу) обратился с жалобами на приступообразный кашель, - рассказывает врач-пульмонолог ОДКБ Дарья Медведева. - После проведенного нами осмотра и обследования, несмотря на схожесть клинической картины и не специфичность симптомов, мы заподозрили аллергический бронхолегочный аспергиллез. Далее, дообследовав пациента, мы подтвердили диагноз.

В этом случае все закончилось хорошо. Но часто бывает, что аллергический бронхолегочный аспергиллез осложняет течение хронических заболеваний бронхо-ленточной системы и приводит к фиброзу легких, если вовремя не начать лечение.