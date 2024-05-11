Молодой омич и сам употреблял наркотики и торговал ими. Задержали парня в Нефтяниках.

Молодой омич и сам употреблял наркотики и торговал ими. Задержали парня в Нефтяниках.

Омские наркополицейские получили информацию о том, что в городе орудует очередной закладчик, который промышляет крупными партиями «синтетики».

29-летнего жителя Советского округа задержали на улице 20-го Партсъезда, когда он ехал за рулем автомобиля «Рено-Логан». Омич признался, что сам употребляет героин и нашел что-то похожее в лесу.

В куртке молодого человека нашли флакон для таблеток, но в нем находилось нечто другое. Согласно заключению экспертизы, в стеклянной таре был метадон (фенадон, долофин). А а багажнике находилась пластиковая бутылка с аналогичной «синтетикой». Общая масса наркотиков составила 239 граммов, что является особо крупным размером.

– По данным оперативников, мужчина работал на незаконный интернет-магазин, занимался распространением всевозможных наркотиков на территории города, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. – При этом сам он является наркопотребителем различных запрещенных веществ. Оплату за свой противозаконный труд он получал не только деньгами, а дозами наркотиков.

На омича завели уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Молодого человека заключили под стражу. Ему грозит серьезный срок вплоть до пожизненного лишения свободы.