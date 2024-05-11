Пока жители Усть-Ишимского района могут смело пить воду. Но микробиологическая лаборатория экспресс-диагностики ежедневно исследует пробы.

Пока жители Усть-Ишимского района могут смело пить воду. Но микробиологическая лаборатория экспресс-диагностики ежедневно исследует пробы.

Воду из частично затопленного Усть-Ишимского района проверяют на наличие бактерий и вирусов. Для этого из Омска на север региона прибыла специальная микробиологическая лаборатория экспресс-диагностики. Ее разместили в райцентре Знаменское, который находится в безопасной зоне.

Как сообщила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе Юлия Егорова, эта лаборатория ежедневно в круглосуточном режиме осуществляет лабораторные исследования проб питьевой воды, предварительно отбирая и доставляя пробы из Усть-Ишимского района.

– Микробиологический анализ воды позволяет определить ее потенциальную бактериологическую опасность для человека. Он выявляет наличие микроорганизмов в ней или признаков, указывающих на их присутствие. Пока опасных вирусов или бактерий в питьевой воде устьишимцев не обнаружено, – приводит слова Юлии Егоровой пресс-служба администрации Знаменского района.

Напомним, что Усть-Ишимский район сейчас спасают от паводка. В самом райцентре укрепляют дамбу. Там сейчас для решения оперативных вопросов находятся высокопоставленные чиновники из областного правительства.