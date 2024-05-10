Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее пассажирка оказалась в больнице.

Сегодня утром на 18-м километре трассы Омск – Муромцево произошло ДТП с пострадавшими. 34-летняя женщина, находившаяся за рулем «Мазды Демио», не справилась с управлением и съехала в кювет.

– В результате ДТП в медицинское учреждение доставлена пассажир автомобиля, девочка 2015 г. р., – прокомментировали происшествие в УМВД России по Омской области.

Ведется проверка, которая установит причины и обстоятельства ДТП.

·Происшествия

Женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее пассажирка оказалась в больнице.

Сегодня утром на 18-м километре трассы Омск – Муромцево произошло ДТП с пострадавшими. 34-летняя женщина, находившаяся за рулем «Мазды Демио», не справилась с управлением и съехала в кювет.

– В результате ДТП в медицинское учреждение доставлена пассажир автомобиля, девочка 2015 г. р., – прокомментировали происшествие в УМВД России по Омской области.

Ведется проверка, которая установит причины и обстоятельства ДТП.