Омск-Информ
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·Происшествия

Омичка переходила железную дорогу, но споткнулась и упала. Машинист пытался предотвратить трагедию, но не сумел.

В Омске в районе станции «Карбышево-1» под колеса поезда попала 55-летняя женщина. Как удалось установить на месте происшествия, омичка переходила дорогу и в этот момент упала, споткнувшись о настил.

– Увидев человека на железнодорожных путях, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения наезда на пешехода, – сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

От полученных травм 55-летняя женщина скончалась. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. По предварительным данным, погибшая была в состоянии алкогольного опьянения.

·Происшествия

Омичка переходила железную дорогу, но споткнулась и упала. Машинист пытался предотвратить трагедию, но не сумел.

В Омске в районе станции «Карбышево-1» под колеса поезда попала 55-летняя женщина. Как удалось установить на месте происшествия, омичка переходила дорогу и в этот момент упала, споткнувшись о настил.

– Увидев человека на железнодорожных путях, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения наезда на пешехода, – сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

От полученных травм 55-летняя женщина скончалась. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. По предварительным данным, погибшая была в состоянии алкогольного опьянения.