Главным образом это упаковки от продуктов питания, салфетки и одноразовая посуда. Наряду с этой дорожные службы ведут и другие работы.

Главным образом это упаковки от продуктов питания, салфетки и одноразовая посуда. Наряду с этой дорожные службы ведут и другие работы.

Весь вчерашний день и сегодняшнюю ночь Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска наводило порядок на городских улицах. Сотрудники УДХБ собирали мусор, вытряхивали урны, вывозили ТБО на полигоны.

Набралось около 20 тонн мусора. Как сообщили в мэрии, в основном это одноразовая посуда, салфетки, упаковки от продуктов питания типа снеков и прочие отходы.

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что Управление дорожного хозяйства и благоустройства работает без выходных и наряду с уборкой мусора выполняет другие работы.

– Сегодня бригады управления, как обычно, вышли на городские улицы, чтобы мыть, красить ограждения и остановочные павильоны, собирать прибордюрную пыль, асфальтировать дороги и убирать мусор, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Для очистки улиц от мусора мэрия задействовала 100 сотрудников УДХБ.