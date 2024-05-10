Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. В Тевризском и Усть-Ишимском районах паводковая ситуация по-прежнему напряженная.

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. В Тевризском и Усть-Ишимском районах паводковая ситуация по-прежнему напряженная.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о паводковой ситуации в северных районах. После Усть-Ишимского района вода отправилась в Тевризский. Из-за подтопления ограничено движение транспорта на дорогах Тевриз – Александровка и Утузы – Кузнецово. Попасть на эти трассы сложно из сел Журавлевка, Ермиловка, Екатериновка, Кузнецово, Александровка, а также из деревень Федоровка, Бичили и Вознесенка.

– На данный момент в этих населенных пунктах подтопленных домов и приусадебных участков нет. В самом Тевризе затоплено 2 приусадебных участка, подтопленных домов на данный момент нет. Подготовлены 4 вертолетные площадки на случай необходимости эвакуации жителей, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Уровень воды в Иртыше продолжает расти и в Усть-Ишиме. Жителей, чьи дома затопило, эвакуируют.

– Вчера прибыло 24 человека: 18 жителей из села Слободчики и 6 из села Тюрметяки. В пункте временного размещения в Усть-Ишиме сейчас размещены 38 семей, в ПВР в Орехово – 7 семей, – добавил губернатор.

Людей доставляют в пункты временного размещения, где они обеспечены всем необходимым. Выплачивать компенсации пострадавшим от стихии начнут сразу, как только сойдет вода. Тогда же займутся и просушкой подтопленных домов.