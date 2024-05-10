Такой прогноз сделали синоптики. Разлив может случиться уже в ближайшие выходные.

Такой прогноз сделали синоптики. Разлив может случиться уже в ближайшие выходные.

Главное управление МЧС России по Омской области со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского УГМС сообщило о потенциально опасном подъеме уровня воды в Иртыше, при котором можно говорить о половодье.

– Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в связи с выпавшими осадками на водосборе Иртыша и его притока реки Туй при формировании максимума ожидается достижение отметок опасного явления «половодье» 11-12 мая 2024 г. в р. Иртыш у р. п. Тевриз с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков и дорог в Тевризском районе, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Омской области.

Ведомство рассказало, куда стоит обращаться в случае угрозы подтопления:

в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района;

в службы экстренного реагирования по номеру 112;

в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 (звонить можно как с мобильного, так и со стационарного телефона).

Также необходимо следить за прогнозами погоды и потенциальных ЧС через интернет, по радио и ТВ и соблюдать рекомендации властей и специалистов.