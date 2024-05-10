Омск-Информ
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·Общество

Она установлена в школе Шербакульского района и посвящена местному уроженцу, погибшему на СВО.

В одной из школ Шербакульского района в День Победы установили Парту Героя. Она посвящена уроженцу села Елизаветино Александру Климову. В октябре прошлого года 33-летний Климов погиб на СВО в районе Авдеевки.

На парту нанесены фотографии Александра, а также его биография. За партой, посвященной герою, получат право сидеть отличники и победители школьных олимпиад.

·Общество

Она установлена в школе Шербакульского района и посвящена местному уроженцу, погибшему на СВО.

В одной из школ Шербакульского района в День Победы установили Парту Героя. Она посвящена уроженцу села Елизаветино Александру Климову. В октябре прошлого года 33-летний Климов погиб на СВО в районе Авдеевки.

На парту нанесены фотографии Александра, а также его биография. За партой, посвященной герою, получат право сидеть отличники и победители школьных олимпиад.