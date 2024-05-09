Всего на это из бюджета выделили 476 тыс. рублей.

Всего на это из бюджета выделили 476 тыс. рублей.

Министерство образования Омской области планирует закупить 8 электронных шахматных доск с периферией и фигурами. По данным Госзакупок, из бюджета на это готовы потратить 476 тыс. рублей, то есть по 59,5 тыс. за каждый набор.

С помощью электронной доски можно транслировать разыгранные партии в интернете и автоматически сохранять их. С помощью такой доски также можно играть с компьютером.

Заявки начали принимать вчера и закончат 17 мая. Поставить шахматы подрядчик должен за 30 дней с момента подписания контракта.