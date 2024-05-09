Неблагоприятная погода ожидается сегодня днем и сохранится ночью.

Неблагоприятная погода ожидается сегодня днем и сохранится ночью.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС и сотрудники МЧС предупредили о непогоде, которая обрушится на Омскую область сегодня, 9 мая, и продержится до ночи. Местами ожидаются гроза, ливень, град и ветер порывами 25 м/с.

– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили в мэрии.

Спасатели рекомендуют во время сильного ветра не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. При грозе нельзя прятаться под высокими деревьями.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101. При авариях, вызванных погодными условиями, также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.